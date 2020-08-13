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Navtex ilanı ne anlama geliyor?

Navtex ilanı ne anlama geliyor? Yüzlerce "Türkiye navtex ilan etti." haberinden sonra, navtexin anlamı, işlevi, neden ilan edildiği ve ne demek olduğu araştırma konusu haline geldi. Peki ama navtex ilanı nedir? Navtex ne demek? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:04:00 -
Navtex ilanı ne anlama geliyor?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemine navtex deniyor. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışma prensibine sahiptir. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunması zorunludur.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerindeki bildirimlerin anlamıdır. Aynı zamanda, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını direkt otomatik bir şekilde, bu bildirimlerle veren haberleşme sistemi, ağıdır. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır. Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınmaktadır.

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