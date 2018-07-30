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Navaz Şerif hastaneye kaldırıldı

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle, tutulduğu cezaevinden hastaneye götürüldü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 00:20
Navaz Şerif hastaneye kaldırıldı

Şerif, Adiala Cezaevi'nden akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle İslamabad'daki Pakistan Tıbbi Bilimler Enstitüsü'ne (PIMS) nakledildi.

PIMS sözcüsü Vasim Havaja Şerif, eski başbakanın hastanede kardiyoloji servisinde tedavi altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi. Hastane yetkilileri yapılan check-up sonucunda kalp hareketlerinde değişimler gözlemlenen Şerif'in kan şekerinin de yüksek olduğunu bildirdi.

PIMS Kardiyoloji Departmanı Başhekimi Naim Malik, yaptığı açıklamada, daha önce rahatsızlanan ancak hapishanede tedavi edilen Şerif'in kanında hayati tehlikeye sebep olacak pıhtı göründüğü için hastaneye getirilmesini söylemişti.

Daha önce bir kez by-pass ameliyatı olan ve kalp ilaçları kullanan Şerif'in şeker ile kolestrol hastası olduğu biliniyor.

Şerif'in vücudunun böbrek ve kalp rahatsızlıklarına sebep olacak derecede susuz kaldığı şüphesiyle geçen hafta tutulduğu cezaevine 4 kişilik bir sağlık ekibi gönderilmişti.

Şerif'in tedavisi için cezaevine giden sağlık ekibi, eski başbakanın kanında normalden yüzde 50 oranında daha fazla üre olduğunu belirtmiş ve kendisinin hastaneye nakledilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Şerif hastaneye gitmeyi reddetmişti.

Cezaevi kaynaklarının yerel medyaya verdiği bilgiye göre kan dolaşımında sıkıntılar olan 68 yaşındaki Şerif'in kollarında ağrılar başlaması üzerine hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Şerif'in, PIMS'te özel bir odaya alındığı ve hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Hastane çevresine gelen Şerif taraftarlarının tezahüratlarda bulunduğu bildirildi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen yıl görevden alınan ve bu ay başında hakkında açılan 3 davanın ilki olan Avenfield davasından 10 yıl hapis cezası alan Şerif, 20 gündür Adiala cezaevinde bulunuyor.

Mahkeme kararına göre Şerif ve 3 çocuğu, Londra'daki Avenfield apartmanından lüks daireler aldı. Şerif'in bu daireleri alırken kullandığı paranın kaynağı bilinmiyor. Şerif, dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ancak çocuklarının dairelerinin bulunduğunu kabul etmişti.

Hakkında açılan 3 davadan sonuca bağlanan ilki olan Avenfield davasından Şerif 10 yıl, kızı Meryem ise 7 yıl hapis cezası almıştı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 00:20
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