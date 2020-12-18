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Ekonomi Naturel Yenilenebilir Enerji'ye İtalya'dan "Yılın Yatırımcısı Ödülü"
Ekonomi

Naturel Yenilenebilir Enerji'ye İtalya'dan "Yılın Yatırımcısı Ödülü"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:33:47 -
Naturel Yenilenebilir Enerji'ye İtalya'dan "Yılın Yatırımcısı Ödülü"

ANKARA (AA) - Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ, İtalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Yılın Yatırımcısı Ödülü"ne layık görüldü.

Naturel Yenilenebilir Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, ödülün şirketin İtalya'da yapmış olduğu güneş enerjisi proje geliştirme ve elektrik üretimine ilişkin yatırımları nedeniyle verildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise Naturel Enerji'nin 2020 yılında İtalya’da Kurteks Tekstil ile sözleşme bedeli KDV hariç 45 milyon avro olan 50 megavatlık güneş enerjisi santrali projesi ve Berkteks İnsaat ile toplam proje bedeli KDV dahil 65.4 milyon avroya ulaşan 11 megavatlık güneş enerjisi santralı projesi imzaladığını açıkladı.

Bu projelerin nitelik, yer ve içerik açısından önemli yatırımlar olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İtalya Palermo da şube açılışı ile arazi ve şebeke bağlantı başvuruları gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak Naturel Enerji hem kendi yatırımları hem de yeni müşterileri için İtalya ve Güney Avrupa’da proje geliştirme ve yeni yatırım çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda İtalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Naturel Enerji’nin İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve gelişmesine katkıları takdir görmüş, 2020 Yılın Yatırımcısı unvanı ile ödüllendirilmiştir."

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