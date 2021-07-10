NATO'ya sert tepki: Kapalı kapılar ardından bunları duyuyoruz

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO'nun Kiev'in ittifaka üyeliği konusunda Rusya'yı dinlediğini söyledi.

Kuleba, "Bir yandan, Rusya'nın Ukrayna ve NATO arasındaki ilişkilerde söz sahibi olmadığı yönünde açıklamalar duyarken, diğer yandan kapalı kapılar ve kapalı mikrofonlar ardından, 'Rusya'yı hesaba katmak zorundayız' gerekçesiyle Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu için uygun zaman olmadığını duyuyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kiev'in 'siyasetin nasıl işlediğini' bildiğini ve reformların yetersiz olduğu konusunda Ukrayna'nın suçlanmaması gerektiğini belirten Kuleba, "Sadece NATO nedeniyle değil, kendi güvenlik çıkarlarımız nedeniyle de reformlara devam etmeye hazırız ve sürdüreceğiz. Ancak, 'üyelik konusunun ne zaman gerçekleşeceği' sorusuna verilecek dürüst bir yanıta ihtiyacımız var. NATO'ya üyeliğin takvimde kırmızıyla işaretlenebilecek bir tarih olmadığını anlıyoruz, ancak Avrupa-Atlantik entegrasyonumuza ilişkin bir sonraki adımı hak etmek için yeterince iş yaptık" diye konuştu.

Son zamanlarda, Kiev'in NATO'ya derhal üye olması gerektiğini her fırsatta dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass'taki çatışmaları sona erdirmenin tek yolunun Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na üyeliği olduğunu ileri sürüyor.

"NATO'nun da genişlemeye hazır olması gerekiyor"

Daha önce, NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, reformların Ukrayna'ya NATO üyeliğini garanti etmediğini belirterek, "Ukrayna'nın ittifaka katılmaya hazır olması yeterli değil, NATO'nun da genişlemeye hazır olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ise, Kiev'in ittifaka üye olabilmesi için uygulanması çok zaman alacak kriterlere ulaşması gerektiğini vurgulamıştı.

Aralık 2014'te Ukrayna devletinin 'bağlantısız statüsünden' vazgeçtiğini ilan eden Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Haziran 2016'da NATO üyeliğini ülkenin dış politikasının ana hedefi olarak belirlemişti.