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Gündem NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması
Gündem

NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 15:36:00 -
NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması

 

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yle TV1 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin NATO'ya katılım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyen Marin, "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz" dedi.

Marin, ülke toprakları içinde NATO üslerinin ve nükleer silahların konuşlandırılma seçeneklerine dair de açıklamalarda bulundu.

"Kalıcı üsler veya nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bu tür ön koşulları belirlemememizin veya manevra alanımızı sınırlamamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Marin, öte yandan nükleer silahların Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasının pek olası olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.

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