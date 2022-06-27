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Dünya NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten yeni Türkiye açıklaması
Dünya

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten yeni Türkiye açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasının ardından tutuşan ve NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:42:00 -
NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten yeni Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü dile getiren Linde, "Normal bir görüşmede olduğu gibi bazı konularda farklı düşünüyoruz. Buna rağmen birbirimizin görüşlerine saygı duyarak anlaşma yolu bulabiliriz. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK hakkında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydeden Linde, bu konuda da ciddi olduklarının Türkiye tarafından da görüldüğünü düşündüğünü söyledi.

İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var." dedi.

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Yorumlar

senol32

bu ülkelerin girişine onay verirsek teröre karşı duruşumuzdan çok büyük taviz vermiş oluruz 

Levent

İsvec !!!!!! Bunların hicbirine asla ama asla guvenmemeliyiz KESINLIKLE , Avrupalıların verdigi hicbir sözu tuttugu görulmemistir tarihlerinde ,sayet cikarlari yoksa tabi. TAVIZ YOKK !!
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