NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber: sorunları için yanıt verdi!

NATO’nun son yıllarda gerçekleştireceği en büyük tatbikatlardan biri olan Steadfast Defender’a gitmeden önce yapılan son dakika kontrollerinde HMS Queen Elizabeth’in sancak pervane şaftında önemli bir sorun olduğu ortaya çıktı. Navy Lookout tarafından yapılan habere göre gemi, planlandığı gibi 4 Şubat’ta yola çıkmayacak ve bunun yerine HMS Prince of Wales onun yerini almaya hazır olacak.

defenceturknet'in aktardığı haberde: Kraliyet Donanması, HMS Prince of Wales ile geçmiş deneyimlerden alınan acı dersler sonucunda uçak gemisinin şaft hatları üzerinde ek kontroller başlattı. Denetim sırasında sancak milindeki kaplinlerden birinin etrafında sorunlar olduğu ortaya çıktı. Bunun HMS Prince of Wales’i etkileyen sorunla aynı olmadığı haberde yer almakta. Gemi klasta (yani teknik olarak denize elverişli) kalsa da, mantıklı bir önlem olarak sorun kapsamlı bir şekilde araştırılıp çözülene kadar geminin tatbikattan çekilmesine karar verildi.