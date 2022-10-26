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Gündem NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatında Türk pilot ayrıntısı
Gündem

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatında Türk pilot ayrıntısı

NATO, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor. Tatbikata dair NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın paylaşımında, Türk bayrağı desenli kask takmış bir Türk pilotun yer alması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 04:06:00 -
NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatında Türk pilot ayrıntısı

NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi. Tatbikata 14 ülke çok sayıda savaş uçağıyla katılıyor. Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

AIRCOM paylaşımında aralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi. Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

B-52'ler de katılıyor

30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılıyor. “Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

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