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Gündem NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı Türkiye'de yapılacak! İşte tarihi
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NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı Türkiye'de yapılacak! İşte tarihi

NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı "Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)" 20-28 Haziran'da Türkiye'de yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 20:00:00 - 2022-06-06 20:02:35
NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı Türkiye'de yapılacak! İşte tarihi

NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı "Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)" 20-28 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO personeli, İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi ve Yer Hava Yer teçhizatı tatbikat kapsamında Türkiye'ye intikal etti.

RADU Tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.

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