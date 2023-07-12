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Dünya NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı
Dünya

NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 20:33:00 -
NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığına sahip olacağını ve bütün NATO topraklarına erişebileceğini söyledi.

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

'Çin'e karşı kuvvetli mesajlar çıktı'

Çin hakkındaki bir soruya karşılık Stoltenberg, NATO Zirvesi'nden ve özellikle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinden Çin'e karşı kuvvetli mesajlar çıktığını belirtti.

Güvenliğin sadece bölgesel değil küresel olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Çin'in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma işaret etti.

'NATO topraklarına ulaşabilecek 1500 nükleer savaş balığına sahip olacaklar'

Stoltenberg, "Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin'in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz." dedi.

Çin'in aynı zamanda Afrika ve Arktik bölgesi gibi dünyanın birçok yerine gittiğini, kritik altyapıları kontrol etmeye çalıştığını, siber alana girdiğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Hint-Pasifik bölgesi ortakları olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile deniz güvenliği, dezenformasyonla mücadele, siber alan gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.
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Kaynak: AA

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