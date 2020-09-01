  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel NATO'nun eski karargahı Belçika Savunma Bakanlığına devredildi
Aktüel

NATO'nun eski karargahı Belçika Savunma Bakanlığına devredildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:00:55 -
NATO'nun eski karargahı Belçika Savunma Bakanlığına devredildi

BRÜKSEL (AA) - NATO'nun 51 yıl boyunca karargah olarak kullandığı yerleşke, Belçika Savunma Bakanlığına devredildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki eski NATO karargah binası ve eklentilerinin, ev sahibi ülke Belçika'ya devri dolayısıyla tören düzenlendi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Onlarca yıl boyunca NATO'ya hizmet eden ve pek çok tarihi kararın alındığı eski karargahımıza bugün son kez veda ettik. Belçika'ya bu kadar uzun süre bu yerleşkeyi bize tahsis ettiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun eski karargah binası 1966 yılında inşa edilmiş, ittifak 1967'de Brüksel'e taşındığında geçici olarak kullanılması planlanmıştı. NATO, 2018'de yeni karargah binasına taşınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygula..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı