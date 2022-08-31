NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'ı fena çıldırttı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gerekçesiyle sosyal medya hesabından Türkiye'yi kutladığı bir mesaj paylaştı.

Paylaşımda Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

Ta Nea: Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler

NATO'nun paylaşımı Yunan medyasında tepkiyle karşılandı. Ta Nea gazetesi haberi "NATO bombası" başlığıyla paylaştı. Gazete, "Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler" dediği haberinde, "Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür" ifadelerine yer verdi.

CNN Yunanistan ise 'NATO Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı' başlıklı haberinde paylaşımın 'şaşkınlık oluşturduğu' iddia edildi.

Haberde 'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi. Yunanca yayın yapan pek çok haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.

Yunanistan şikayet etti... NATO paylaşımı kaldırdı

Yunan basınında yer alan bu haberlerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ittifakın daimi temsilcisinin paylaşımı kınayan bir şikayette bulunduğunu söyledi.

Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na sunacağını söyledi. Atina'nın şikayetinin ardından NATO Müttefik Kara Komutanlığı hesabının söz konusu paylaşımı kaldırdığı görüldü.

Geçen yıllardaki paylaşımlar duruyor

Bu arada sayfada 2020 ve 2021 yıllarında yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımlarının halen durduğu görüldü.