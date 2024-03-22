  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Murat Kurum CHP'den alacağız dediği belediyeleri açıkladı

Masa başına koydukları kıza dikkat! CHP’li aday CHP’li başkanın ipliğini pazara çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ikisinden hiçbir şey olmaz

Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! “Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir”

Defineciler az daha arzın merkezine ulaşacaktı: Hayrete düşen jandarma, kuyunun dibini göremedi

89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’ne ilişkin karar çıktı! 17 yıl 6 ay hapis

Karar’dan Cumhuriyet’e, Sözcü’den BirGün’e… Bu haberler Türkiye’ye ihanettir

Muhsin Başkanın o sözleri yine gündem! Fatih Erbakan hatırlıyor mu? ‘Müslümanların iktidarına engel oldu dedirtmem’

İftarda pide yiyenler dikkat! Canan Karatay zehir dolu diyerek uyardı…

ABB’den 1 milyar liralık vurgun! Ankara'nın direkleri kimin cebini aydınlatıyor?
Dünya NATO'dan Ukrayna'ya kötü haber
Dünya

NATO'dan Ukrayna'ya kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-03-22 20:44:00 -
NATO'dan Ukrayna'ya kötü haber

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın mevcut durumda NATO üyeliğine kapıları kapattı.

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği demeçte Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sikorski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya üyeliğini "olası" görmediklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Ukrayna'yı bu tür güvenlik garantileriyle örgüte davet etmenin "Rusya ile savaşa davetiye çıkaracağını" söyleyerek, "Polonya da dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde kamuoyunun buna hazır olduğundan şüpheliyim." dedi.

Ukrayna'nın üyeliğinin ele alınacağı temmuzdaki NATO zirvesine ilişkin de konuşan Sikorski, "Bildiğim kadarıyla bir davet planı yok." yorumunu yaptı.

Sikorski, 9 Mart'ta NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının "düşünülemez" olmadığını söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!
ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!

Dünya

ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!

ABD'li 8 senatörden işgalcilerin aleyhine çağrı!
ABD'li 8 senatörden işgalcilerin aleyhine çağrı!

Dünya

ABD'li 8 senatörden işgalcilerin aleyhine çağrı!

NATO'dan Türkiye hakkında Bayraktar TB2 açıklaması
NATO'dan Türkiye hakkında Bayraktar TB2 açıklaması

Dünya

NATO'dan Türkiye hakkında Bayraktar TB2 açıklaması

Bunak Biden NATO’yu karıştırdı
Bunak Biden NATO’yu karıştırdı

Dünya

Bunak Biden NATO’yu karıştırdı

ABD’li senatörlerden Biden’a Filistin mektubu
ABD’li senatörlerden Biden’a Filistin mektubu

Gündem

ABD’li senatörlerden Biden’a Filistin mektubu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23