NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini söyledi.
Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin gazına gelen Yunanistan, Türkiye'nin sondaj çalışmaları yaptığı Doğu Akdeniz'de provokasyonlarda bulunarak gerilimi tırmandırdı.
Bölgede bu gelişmeler yaşanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den son dakika açıklaması geldi.
Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini söyledi.