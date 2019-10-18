NATO'dan Türkiye açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında yapılan geçici anlaşmaya ilişkin bir açıklamada bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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