NATO'dan Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Stoltenberg, yaptığı açıklamada, 'İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.