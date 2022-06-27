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Dünya NATO'dan Türkiye açıklaması
Dünya

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 19:11:00 -
NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, 'İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Boşuna çaba.

Türkiye ile anlaşmaları sağlansa ne olacak? Bu sefer de en başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere diğer Türkiye karşıtı ülkeler veto edecek.

Hamit

Siz önce ABD den başlayın Suriyedeki Teröristlerle işbirliğini bir müttefik olarak bıraksın.
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