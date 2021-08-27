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Dünya NATO’dan Türk jetlerine övgü
Dünya

NATO’dan Türk jetlerine övgü

Polonya’nın Malbork kentinde devam eden NATO’nun gelişmiş Hava Polisliğini yürüten F-16 savaş uçakları NATO’dan övgüler aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 15:02:00 -
NATO’dan Türk jetlerine övgü

 Yeni Akit / Ankara 

NATO sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk F-16’larını övdü.

Resmi Twitter hesabından Türk Savaş uçakları F-16’larının fotoğraflarını paylaşan NATO, “Şu anda NATO'nun Polonya'nın gelişmiş Malbork kentini yöneten Türk F-16 savaş uçağı, hava manevraları yaptı. @PolishAirForce C-295M Casa nakliye uçağı.” ifadelerini kullandı. Sayfasına yönlendiren NATO, “Halihazırda Polonya'nın Malbork kentinde NATO'nun gelişmiş Hava Polisliğini yürüten Türk F-16 savaş uçağı, 26 Ağustos'ta Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-295M Casa nakliye uçağıyla hava manevraları yaparak Müttefikler aracılığıyla becerilerini hassas bir şekilde ayarlamak ve yeteneklerini geliştirmek için çalıştı. işbirliği. Polonyalı C-295M, bir düzine uluslararası gazeteciyle birlikte, Polonya'nın Malbork kentinden, doğu Polonya'nın yukarısındaki göklerde Türk savaş uçaklarının hava eğitimine katılmak için havalandı. Uluslararası fotoğrafçılar, Müttefik hava operasyonlarında yer alan hassasiyeti ve profesyonelliği ilk elden görme ve belgeleme şansına sahip oldular.” sözlerine yer verdi.

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