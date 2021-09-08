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Dünya NATO'dan Taliban'a çağrı: Yerine getirin
Dünya

NATO'dan Taliban'a çağrı: Yerine getirin

Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve geçici hükümet üyelerini açıklayan Taliban'la ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 21:16:00 -
NATO'dan Taliban'a çağrı: Yerine getirin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu toplantıda Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Afganistan'dan ayrılara kadar terörle mücadelede kazanımlar elde ettiğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bu ülkedeki varlığının bölgesel güvenlik ve istikrarı onlarca yıl boyunca geliştirdiğini belirtti.

Stoltenberg, gelecekte terör gruplarının Afganistan'da yeniden yapılanmasına izin verilmemesi, tüm NATO müttefiklerinin terörle mücadelede birlikte durması gerektiğini ifade etti.

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