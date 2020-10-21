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Gündem NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:09:00 - 2020-10-21 13:53:38

Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli.

Gerginliğin düşürülmesi için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulmasına yardımcı olduk.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu

  • Ayrıştırma usulleri mekanizmalarını güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız.
  • Ayrıştırma usulleri mekanizmaları Almanya liderliğindeki istikşafi görüşmeleri destekliyor.
  • 'Gerginliğin azaltılmasına odaklanmış durumdayız'

Gerginliğin azaltılması ve ayrıştırmaya odaklanmış durumdayız

  • NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır.
  • 1990'larda Ege ve Doğu Akdeniz'de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı.
  • S-400 kararı ulusal bir karardır ancak S-400 NATO'ya uyumlu değil.
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Yorumlar

BUZULAR ERİYO SİZİN SAHİLERDEKİ MÜLKERMİ DEĞERLİ GARİBABIN SAHİLİNDEKİ MÜLKLERMİ DEĞERLİ

100 yıl kulandığınız şımarık şimdi sizi dilemiyo OH NEGÜZEL MEFATİNİZE GEÇİRİYOMU OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NEGÜZEL TÜKLER HİÇ BİRZAMAN BOZMAKİÇİN UĞRAŞMAZ HERKEZ KANIRSA HERKEZ RAHATEDECEĞİNİ İMANINDAN GELİR SİZİN YETİŞTİRDİKLERİNİZ BUGÜN DİLEMİYOSA SİZDEN KAYNAKLANIYO
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345

yıkılası nato kim sizi tehdit ediyorda dünyayı istikrarsızlaştırmak için kutuplaşmışsız 
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