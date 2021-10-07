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Gündem NATO'dan S-400 çıkışı: Türkiye'nin hakkıdır!
Gündem

NATO'dan S-400 çıkışı: Türkiye'nin hakkıdır!

Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi almasına dair açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savunma satın alımları hakkında karar vermek ulusal bir yetkidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 09:08:00 -
NATO'dan S-400 çıkışı: Türkiye'nin hakkıdır!

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan ve Hint-Pasifik'te yeni bir güvenlik ittifakı kurulmasını sağlayan AUKUS anlaşmasına en çok bozulan ülke olan Fransa'dan yeni bir çıkış geldi.

Slovenya'da düzenlenen AB-Batı Balkan zirvesi öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın savunma alanında Washington'a bağımlılığı azaltması çağrısı yaptı.

Buna karşılık NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'ya paralel olarak kurulacak bir Avrupa savunma mekanizmasının Atlantik ittifakını zayıflatma ve bölme riski taşıdığını belirtti.

Stoltenberg Avrupa savunmasının Avrupa sınırlarının ötesine geçtiğini belirterek, "Güneyde Türkiye, kuzeyde Norveç ve İzlanda, batıda ABD, Kanada ve İngiltere var. Alternatif yapılanmalar, sadece NATO'yu zayıflatmakla kalmaz Avrupa'yı da böler" dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili soruya yanıt olarak ise konunun NATO çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi ve Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğuna vurgu yaptı. Stoltenberg, "Tabii ki savunma satın alımları hakkında karar vermek ulusal bir yetkidir" diye konuştu.

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Yorumlar

Mustafa

Hangi dağda kurt öldü bakalım bu sözlerin altından hangi art niyet çıkacak bu sefer
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