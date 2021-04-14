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Dünya NATO’dan Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Askeri yığınağı sonlandır
Dünya

NATO’dan Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Askeri yığınağı sonlandır

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz her geçen gün kızışırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna içinde ve sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 08:12:10 - 2021-04-14 08:12:09
NATO’dan Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Askeri yığınağı sonlandır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın, Brüksel'de NATO karargâhını ziyareti sonrası konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi. Bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayri meşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir" dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydetti. NATO üyesi ülkeler de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı.

Kiev destek istedi

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO'dan Rusya'ya karşı askeri destek vermesini istedi. Kuleba, "NATO-Ukrayna sözleşmesinin 15. maddesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve güvenliğine doğrudan bir tehdit olması halinde NATO ve Ukrayna'nın kriz danışma mekanizmasının istişarelerde bulunmasını öngörüyor" dedi. Öte yandan Rusya da 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiğini bildirdi.

 

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