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Dünya NATO'dan flaş Rusya açıklaması! Kriz patlak verdi
Dünya

NATO'dan flaş Rusya açıklaması! Kriz patlak verdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın NATO misyonunu askıya alma kararına ilişkin "İlişkiler, Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyede" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 17:05:00 - 2021-10-20 17:16:40
NATO'dan flaş Rusya açıklaması! Kriz patlak verdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın NATO misyonunu askıya alma kararını esefle karşıladık. İlişkiler, Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyede" açıklamasında bulundu.

"Rusya ile diyaloğa açığız. Ancak Rusya'nın füze gücü güvenliğimiz için bir tehdit oluşturuyor. Caydırıcılığımızı ve çatışma yeteneklerimizi artırarak bununla yüzleşeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin NATO'daki misyonunu askıya aldığını belirterek, "Gerekli olduğunda Brüksel büyükelçiliği üzerinden Rusya ile irtibata geçebilirler" demişti.

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