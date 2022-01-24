NATO'dan flaş karar! Savaş uçakları ve savaş gemileri yola çıkıyor

Amerikan basınının lokomotif gazetelerinden New York Times bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa planlarına dair bir haber yayımlamış ve "Biden Doğu Avrupa'ya binlerce asker, çok sayıda savaş gemisi ve uçağı gönderebilir" iddiasında bulunmuştu.

İddialar gündeme bomba gibi düşerken, NATO'dan son dakika açıklaması geldi.

NATO'nun resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre Birlik; Doğu Avrupa'daki askeri gücünü artırmak için bölgeye daha fazla savaş uçağı ve savaş gemisi gönderme kararı aldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Müttefikler, Doğu Avrupa'daki NATO konuşlandırmalarına ek gemiler ve savaş uçakları gönderiyor. Bu durum Rusya'nın Ukrayna çevresine askeri yığınağına devam ederken müttefiklerin caydırıcılığını ve savunmasını güçlendiriyor" denildi.

Hangi ülke ne gönderecek

NATO'nun açıklamasına göre; Danimarka Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki uzun süredir devam eden hava polisliği misyonunu desteklemek için Litvanya'ya 4 F-16 savaş uçağı yerleştirecek. İspanya, NATO deniz kuvvetlerine destek için savaş gemileri gönderecek ve Bulgaristan'a savaş uçağı konuşlandıracak. Fransa, NATO komutası altında Romanya'ya asker gönderecek. Hollanda, NATO'nun bölgedeki hava polisliği faaliyetlerini desteklemek için Nisan ayından itibaren Bulgaristan'a 2 F-35 savaş uçağı yerleştirecek.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin de İttifak'ın doğusundaki askeri varlığını artırmayı düşündüğünü açıkça belirttiği kaydedildi.

"Müttefiklerimizi korumak için tüm önlemleri alacağız"

Yapılacak askeri yığınak ile ilgili olartak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de şunları söyledi:

"Müttefiklerin NATO'ya ek kuvvetler eklemesini memnuniyetle karşılıyorum. NATO, İttifak'ın doğu kısmını güçlendirmek de dahil olmak üzere tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. Güvenlik ortamımızın bozulmasına her zaman yanıt vereceğiz."