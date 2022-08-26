NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'nin endişelerini anlamalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile oluşturulan üçlü mekanizma kapsamında bugün Finlandiya'da yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kanada'yı ziyaretinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Finlandiya'da yapılan üçlü toplantı hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, NATO ülkelerinin liderlerinin haziran sonunda Madrid'deki zirvede tarihi bir karar alarak İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet ettiklerini hatırlattı.

Stoltenberg, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın, iki ülkenin üyeliği için izlenecek yol konusunda üçlü bir muhtıra üzerinde uzlaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Buradaki unsurlardan biri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın bir araya geleceği ve terörle mücadelede daha yakın çalışmalarını sağlayacak bir mekanizma oluşturmaktı. Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini anlamalıyız. Ayrıca konu terörizm olduğunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini de anlamalıyız. (Bugünkü) Toplantının yapılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de uzlaştığımız konuların devamını getirmelerini de memnuniyetle karşılıyorum."

İki ülkenin üyeliği için gerekli olan onay süreçlerinin NATO'nun modern tarihindeki en hızlı süreç olarak ilerlediğini kaydeden Stoltenberg, şu ana kadar 30 NATO müttefiki ülkenin 23'ünde onay sürecinin tamamlandığını belirtti.

Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına güçlü bir destek var. Katılım sürecini parlamentoların nihai onaylarıyla en kısa sürede sonuçlandırmak için tüm müttefiklerle sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Arktik bölgesinin önemi artıyor

Stoltenberg, Kanada ziyaretini değerlendirirken de Arktik bölgesinin stratejik öneminin giderek arttığını, Rusya'nın kuzeydeki kabiliyetlerinin NATO için stratejik bir sınama olduğunu söyledi.

NATO'nun Arktik bölgesinde güçlü bir mevcudiyet bulundurması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO ve Kanada için kuzeyin önemi giderek artıyor çünkü yeni üsler ve yeni silah sistemleriyle burada ciddi bir Rus askeri varlığı görüyoruz." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau da son aylarda dünyadaki jeopolitik durumun değiştiğini, bu nedenle Rusya'nın giderek daha fazla büyük endişe konusu haline geldiğini ifade etti.

Trudeau, ülkesinin ABD ile oluşturduğu Kuzey Amerika Hava Savunma Teşkilatı (NORAD) kapsamındaki çalışmaları da NATO ile paylaştıklarını aktardı.