NATO’dan dikkat çeken Türkiye raporu! Şoka giren Fransa’dan ani karar

Libya ve Doğu Akdeniz gündemleri üzerine yaşanan Türkiye-Fransa geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Fransa, NATO'ya Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini bildirdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, Fransa'nın NATO'yu Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonu'undan çekildiğine dair bilgilendirdiğini doğruladı.

NATO raporu şok etkisi yaptı

Büyükelçi, operasyondan çekilme kararının ardında Doğu Akdeniz'de Fransa ile Türkiye gemileri arasında yaşanan askeri gerilim hakkındaki NATO raporunun Fransa'nın iddialarını desteklememesi olduğunu söyledi.

Macron beyin ölümü demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Türk ve Fransız donanmaları arasında yaşanan gerilime ilişkin "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akdeniz'de ne olmuştu?

Fransa'nın açıklamalarına göre, Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyn, Tanzanya bandıralı bir gemiyi ambargoyu delerek, Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle denetlemek istedi. Fransızlar Courbet'nin, bu gemiye eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini, Türk savaş gemilerinin Courbet'ye üç kez radar kilitlediğini belirtti. Fransa, bu davranışları "aşırı agresif" olarak tanımlayıp, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti. Türk yetkililer ise yabancı haber ajanslarına yaptıkları açıklamalarda, Fransa'nın iddialarını "mesnetsiz" olarak nitelendirmişti.