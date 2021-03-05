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Dünya NATO'dan başta Macron olmak üzere AB'ye ayar: Avrupa'yı Türkiye koruyor
Dünya

NATO'dan başta Macron olmak üzere AB'ye ayar: Avrupa'yı Türkiye koruyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa’yı ABD, Türkiye ve İngiltere gibi AB üyesi olmayan devletlerin koruduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:57:00 - 2021-03-06 00:11:58
NATO'dan başta Macron olmak üzere AB'ye ayar: Avrupa'yı Türkiye koruyor

Belçika’nın Bruges şehrindeki Avrupa Koleji’nde bir buluşmaya katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çektiği "Avrupa savunmasında özerklik" isteyen liderleri uyaran Stoltenberg, "AB'nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki çabalarını destekliyorum. Çünkü tüm bunlar Avrupa güvenliği ve transatlantik güvenlik için son derece olumlu. Ancak, bütün bu çabaları, NATO’yu tamamladıkları sürece selamlıyoruz. Avrupa Birliği, Avrupa’yı savunacak durumda değil" dedi.

"AB, Avrupa'yı savunacak durumda değil"

Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunacak durumda olmadığını ve AB'nin özerklik arzusuyla NATO'yu zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Avrupa'nın ABD, Türkiye ve İngiltere gibi devletler tarafından korunduğunu vurguladı.

AB’nin nüfusunun yüzde 90'ının NATO üyesi ülkelerde yaşamasına rağmen NATO savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20'sini karşıladığını hatırlatan Stoltenberg, konunun sadece para değil coğrafya meselesi olduğunu savundu.

"Türkiye, Suriye ve Irak'ın güvenliğini üstleniyor"

Stoltenberg, "Tek başına bir Avrupa ya da tek başına bir ABD'ye inanmıyorum. İzlanda ve Norveç Kuzey Kutbu'na açılan kapılarımız. Türkiye'nin güneyde Suriye ve Irak ile sınırları var. Bu bölgelerin güvenliğini Türkiye üstleniyor. Batıda ABD, Kanada ve İngiltere, Atlas Okyanusu'nun iki yakasını birbirine bağlıyor. Bunların hiçbiri AB üyesi değil" açıklamasında bulundu.

"Yalnızca NATO'yu zayıflatmakla kalmaz, Avrupa'yı da böler"

AB’nin NATO ve ABD için güçlü bir ortak olabilmek için özerkliklerini güçlendirmeleri gerektiğine dair ikna olmayan Stoltenberg, "NATO'yu zayıflatmaya, Avrupa ile Kuzey Amerika'yı bölmeye yönelik herhangi bir girişim, yalnızca NATO'yu zayıflatmakla kalmaz, Avrupa'yı da böler. Tek bir ülkenin ya da tek bir kıtanın karşı karşıya olduğumuz sorunları tek başına çözebileceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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