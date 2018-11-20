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NATO’dan ‘Avrupa Ordusu’ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Ordusu kurulmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 13:37
NATO’dan ‘Avrupa Ordusu’ açıklaması

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve birlik arasında gelişen ilişkilere dikkati çekti.

Stoltenberg, NATO ve AB'nin deniz savunmasında ve siber ve hibrit tehditlere karşı iş birliğini artırdığına işaret etti.  

“NATO’nun tekrarı olmaması...”

Avrupa'nın savunma alanında girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ve bunların NATO'yu da daha güçlü kılmaya katkı sağlayacağını kaydeden Stoltenberg, "Avrupa'nın savunma girişimlerinin NATO'ya alternatif olmaması ve NATO'nun tekrarı olmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade ettim. NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor." diye konuştu.

“Avrupa’nın güvenliği için çok önemli”

Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunma harcamasının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan NATO ülkelerinden sağlanacağına işaret ederek, "Coğrafyanın önemini yadsıyamayız. Kuzeyde Norveç, güneyde Türkiye ve batıda ABD ve İngiltere Avrupa'nın güvenliği için çok önemli." ifadelerini kullandı. 

AB savunma bakanlarıyla Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) tehlikeye atan yeni füzelerini de görüşeceğini belirten Stoltenberg, ABD'nin anlaşmaya sadık kaldığını dile getirerek, Rusya'ya anlaşmaya "tam ve şeffaf" bir şekilde uyma çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:37
  1. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  2. NATO
  3. AB Ordusu
  4. Avrupa Birliği

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  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    ben olsam ab nin yerinde natoya hiç güvenmem kendi teşkilatımı ordumu kurarım
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