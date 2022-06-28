NATO’dan "Akıncı TİHA" paylaşımı

Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Tatbikat, 1 Temmuz’a kadar 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda devam edecek.

Ayrıca Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, NATO tatbikatı Ramsteinn DUST-2022/2 (RADU-2022) ile birlikte icra ediliyor.

DUST-2022 ve Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi kapsamında NATO DACCC’ın (Deployable Air Command and Control Centre) gözetleme ve kontrol birliği olan DARS, 20-28 Haziran tarihleri arasında Konya’daki eğitimlere katkı sağladı. Eğitimlere ayrıca İngiliz Hava Kuvvetleri unsurları ve NATO E-3A AWACS uçakları da destek veriyor.

RADU-2022/2 eğitimi direktörü Alman Hava Kuvvetleri Albayı Jörg Sieratzki, “AK-2022, NATO Hava Komuta ve Kontrol’ün genel çerçevesi içinde NATO DARS’ın operasyonel yeteneklerini geliştiriyor. RADU-2022/2 ve AK-22 arasındaki bağlantı, katılan kuvvetlerin, komuta ve kontrol yeteneklerini ve senaryoları entegre ediyor. Ekibim, NATO’nun Entegre Hava ve Füze Savunma Felsefesini desteklemek ve becerilerimizi geliştirmek için hava görev kontrolü, hava gözetimi ve savaş yönetimi görevleri aracılığıyla çok uluslu ortak LIVEX senaryosu ile tamamen entegre bir şekilde çalışıyor.” dedi.

NATO’nun Poggio Renatico, İtalya’daki Konuşlandırılabilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi (DACCC), hava operasyonlarını ve çok uluslu tatbikatları desteklemek için DARS unsurunu İtalya içinde ve dışında düzenli olarak konuşlandırıyor. Albay Sieratzki, “Hava gözetleme ve kontrol konuşlandırması sırasında NATO’nun komuta ve kontrol ağıyla bütünleşmeye yönelik bu pratik deneyim, DARS’ın eğitim döngüsünün önemli bir bileşenidir” diye ekledi.

Anadolu Kartalı Komutanı Türk Hava Kuvvetleri Yarbay Turgay Tümer, “DACCC’nin Anadolu Kartalı’na katılması NATO işbirliğinin güzel bir örneğidir. DACCC personelini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Her yıl icra ediliyor

Her yıl millî ve/veya uluslararası olarak Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’nde (Konya) icra edilen bir eğitim olan Anadolu Kartalı; gerçek harekâta benzetilmiş bir ortamda, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekâta yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekât usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekât şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyor.

Tatbikat; Kırmızı (Düşman) ve Mavi (Dost) kuvvetler arasında bir senaryo altında, gerçekçi bir savaş ortamında gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmiş, Covid-19 nedeniyle 2020 yılında planlanan milli ve uluslararası tatbikatlar iptal edilmişti.

Eğitimin amacı

- Millî ve yabancı unsurların gündüz müşterek harekât yapma imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve kuvvetler arası karşılıklı desteği artırmak,

- Gerçeğe yakın harekât ortamında, av uçakları ve satıhta (kara ve deniz üzerinde) konuşlu hava savunma silah sistemleri ile korunmakta olan taktik ve stratejik hedeflere karşı karma hava harekâtı görevlerinin planlama ve icrasını sağlayarak, katılımcıların eğitim seviyelerini yükseltmek,

- Yeni taktik ve tekniklerin denenmesine imkân sağlamak.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkânlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri, Avrupa’da yer alan tek taktik eğitim merkezidir.

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