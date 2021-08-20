NATO'dan Afganistan açıklaması: Söz veriyoruz...
NATO, Afganistan'daki tahliyeleri hızlandırma sözü verdi.
Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinden bu yana 18 binden fazla kişi Afganistan'dan tahliye edildi.
Bir NATO yetkilisi, ülkeden tahliyelere ilişkin son durumu paylaştı.
Batı'nın Afganistan krizini ele alış biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde NATO'nun, tahliyeleri iki katına çıkarma sözü verdiği belirtildi.
Söz konusu yetkili, Taliban'ın yasal seyahat belgeleri olmayan insanlardan evlerine dönmelerini istemesine rağmen çaresizce ülkeden kaçmak isteyen binlerce kişinin havalimanını doldurmaya devam ettiğini söyledi.