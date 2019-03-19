NATO'dan ABD'ye kapak: Türkiye'nin S-400 almasına karışamayız

Türkiye'nin S-400'leri alması yaklaştıkça ABD, Ankara'yı F-35'ler üzerinden tehdit ediyor. Bu hukuksuz ve tehditkar tavır dün Fransa Savunma Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılanırken bugün de NATO'dan benzer bir karşılık geldi.

NATO Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach, Türkiye’ye hangi silahı satın alıp almayacağını tavsiye etmenin ittifakın görevi olmadığını söyledi.

"Silah seçimi bizim işimiz değil"

Rusya ile ilişkiler ve S-400 savunma sistemi satın alınmasıyla ilgili soru üzerine Peach, “Bu satın alma ulusal bir konu, silah seçimi tercihi NATO’nun işi değil.” ifadesini kullandı.

“Türkiye çok güçlü ve bağımsız bir müttefik, Türkiye’nin NATO ile dayanışması çok önemli” diyen Peach, “Türkiye, NATO’ya ve ittifakın operasyonlarına önemli katkı yapıyor. Bunun karşılığında NATO da coğrafi açıdan dört yol ağzındaki Türkiye’ye önemli destek veriyor." ifadesini kullandı.