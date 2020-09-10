NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahında yapılan Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi.
Türk ve Yunan askeri heyetleri NATO Askeri Komite Başkanlığında Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gerilim sonrası bir araya geldi. NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantı Brüksel’deki NATO karargahında düzenlendi.
Toplantıda Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi ve savaşın eşiğine gelen iki ülkenin diyalog kanallarını açması görüşüldü.
MSB'den açıklama yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşmede toplantıda igörüş alışverişinde bulunulduğu, yeni toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.