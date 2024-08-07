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Ekonomi NATO'cuların ambargoları boykotları fayda etmedi! Rusya voleyi vurdu
Ekonomi

NATO'cuların ambargoları boykotları fayda etmedi! Rusya voleyi vurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-07 20:21:00 -
NATO'cuların ambargoları boykotları fayda etmedi! Rusya voleyi vurdu

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğalgazdan elde edilen bütçe gelirlerinin bu yılın Ocak-Temmuz aylarında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 61,6 artarak 6,8 trilyon rubleye (yaklaşık 79,3 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bütçe gelir ve giderlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Yılın yedi ayında petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin geçen yıla kıyasla yüzde 25,5 artarak 12,9 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de yüzde 61,6 artarak 6,8 trilyon rubleye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde, toplam bütçe gelirlerinin yüzde 35,9 artarak 19,7 trilyon rubleye çıktığı bilgisine yer verilirken, bütçenin 1,3 trilyon ruble açık verdiği kaydedildi.

Petrol ve doğalgaz dışı gelir kaynaklarında olumlu ve istikrarlı bir seyrin yaşandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kalemlerdeki gelirlerin yıl sonuna kadar artmasının beklendiği bildirildi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.
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