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Gündem NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Erdoğan tek vuruşta zafer kazandı
Gündem

NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Erdoğan tek vuruşta zafer kazandı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 06:49:00 -
NATO zirvesinin ardından ABD basınında Türkiye analizi: Erdoğan tek vuruşta zafer kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde yürüttüğü diplomasi trafiği ABD'de de dikkat çekti. Atlantic Council dergisinde yer alan bir analizde Türkiye'nin 'tek vuruşta zafer elde ettiği ifade edildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO zirvesi liderler için dolu dolu geçti.

Önemli konuların görüşüldüğü zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç üyeliğine verdiği onay ABD'de gündeme oturdu.

Business Insider, Türkiye'nin bir dizi taviz aldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği ifade edildi.
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"Erdoğan taviz aldı"

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'nin finans kaynağı haline gelen İsveç'i bir yıldan uzun süredir NATO ittifakına üyelik sürecinde beklettiğini yazan Business Insider, Türkiye'nin üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaların hemen ardından ilk tavizi aldığını belirtti.

Erdoğan'ın hatırı sayılır bir avantajı olduğu ifade edilen haberde bunun ilk taviz olmadığına da dikkat çekildi.

Türkiye'nin İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu ve terörle mücadele konusunda çok büyük bir zafer elde ettiği, İsveç'in kendi yasasını değiştirmesini sağladığı belirtildi.

Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığım uygulamayı reddederek savaşta izlediği dengeleyici politikanın NATO'da etkisini daha fazla artırdığı ve Batılı müttefiklerinden daha fazla taviz elde ettiği ifade edildi.

"Tek vuruşta zafer"

Atlantic Council'in kıdemli üyelerinden Rich Outzen, "Erdoğan, İsveç'e yeşil ışık yaksa da meclis ayağının hala gündemde olduğu ve Türkiye'nin doğrudan hiçbir şeye onay vermediğini belirtti" derken Türkiye'nin tek vuruşta işlevsel bir anlaşma elde ettiğini belirtti.

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