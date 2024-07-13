  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

UEFA'dan bir skandal daha! Srebrenitsa çiçeğini kabul etmediler: Bozkurt işareti sonrası bir skandal daha!

Bu haftanın çöpe atılan meyvesi kavun oldu! Marketlerde fiyatları fahiş görünce şaşırmayın

Tarımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye, o kritik kararın arifesinde! Keskin bir tercih dışında atılacak adım yok

Acun Ilıcalı’dan Beşiktaş gündemine oturan orta saha duyurusu fena can sıkacak! Taraftar gerildikçe gerilecek…

Barcelona'dan İspanya gündemine oturan Limak Holding duyurusu

Başörtüsüne skandal engel! Bu da Kanada’nın 28 Şubat’ı

Hannover 96 iddiaları doğruladı! 'Galatasaray hakkında hukuki işlem başlattık' Deprem etkisi yapacak gelişme…

FETÖ ihanetinin 8. yılı! Bekir Bozdağ Meclis'teki tarihi geceyi anlattı

Göz açtırılmayacak! Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü
Medya NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin kazanımları neler? Hande Fırat tek tek açıkladı
Medya

NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin kazanımları neler? Hande Fırat tek tek açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 17:20:00 -
NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin kazanımları neler? Hande Fırat tek tek açıkladı

Hande Fırat, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin elde ettiği kazanımları ele aldı. Fırat, zirvede Türkiye'nin önem verdiği konuların sonuç bildirisinde yer aldığını belirtti. Zirvenin 2025 sonrası Türkiye'de yapılacağını ifade eden Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Hande Fırat, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin elde ettiği kazanımları ele aldı. Fırat, zirvede Türkiye'nin önem verdiği konuların sonuç bildirisinde yer aldığını belirtti. Zirvenin 2025 sonrası Türkiye'de yapılacağını ifade eden Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"NATO’nun Washington’da yapılan zirvesinde Sonuç Bildirgesi açıklanırken, Türkiye’nin önem verdiği birçok konunun metne yansıdığı görüldü.

Diplomatik kaynaklar NATO’nun 2025 sonrasındaki zirvesinin Türkiye’de yapılacağına dikkat çekerken, Türkiye’nin öncelik verdiği NATO’nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belgenin güncellendiğini belirtti. Ayrıca yine Türkiye’nin önceliklerinden olan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi’nde alınan karar yeniden teyit edildi. (...)" 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23