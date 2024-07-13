NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin kazanımları neler? Hande Fırat tek tek açıkladı
Hande Fırat, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin elde ettiği kazanımları ele aldı. Fırat, zirvede Türkiye'nin önem verdiği konuların sonuç bildirisinde yer aldığını belirtti. Zirvenin 2025 sonrası Türkiye'de yapılacağını ifade eden Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
Hande Fırat, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'nin elde ettiği kazanımları ele aldı. Fırat, zirvede Türkiye'nin önem verdiği konuların sonuç bildirisinde yer aldığını belirtti. Zirvenin 2025 sonrası Türkiye'de yapılacağını ifade eden Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
"NATO’nun Washington’da yapılan zirvesinde Sonuç Bildirgesi açıklanırken, Türkiye’nin önem verdiği birçok konunun metne yansıdığı görüldü.
Diplomatik kaynaklar NATO’nun 2025 sonrasındaki zirvesinin Türkiye’de yapılacağına dikkat çekerken, Türkiye’nin öncelik verdiği NATO’nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belgenin güncellendiğini belirtti. Ayrıca yine Türkiye’nin önceliklerinden olan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi’nde alınan karar yeniden teyit edildi. (...)"
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