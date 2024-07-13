NATO zirvesi ve Biden’ın palavraları! Yapılan, sadece psikolojik savaş

İsmet Özçelik, Aydınlık gazetesindeki köşe yazısında, Washington'da düzenlenen NATO zirvesini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açılış konuşmasını ele aldı. Biden'ın, NATO’nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ve Ukrayna'nın savaşta kazanacağını iddia ettiğini belirten Özçelik, Biden'ın bu açıklamalarının gerçeklerden uzak olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'da savaşta başarılı olduğunu savundu. Yazısında, NATO'nun birlik söyleminin sadece psikolojik bir savaş olduğunu ifade eden Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"NATO zirvesi Washington’da başladı.

Biden’ın açış konuşması…

Özetle şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“NATO şu anda hiç olmadığı kadar güçlü.

Bu yıl önemli aşamaya geldik.

Üyeler GSMH’larının yüzde 2’sini savunmaya ayırdı.

Birliğimiz pekişiyor.

İki ülke daha NATO’ya katıldı.

Ukrayna’da başarılı olacağız.”

RUSYA

“Putin Ukrayna'da durmayacak.

Hedefinde Avrupa var.

Ukrayna ortak desteğimizle Putin'i durduracak.

Savaş başladığında Ukrayna özgür bir ülkeydi.

Bugün hala özgür bir ülke.

Savaş sonunda da özgür ve bağımsız kalacak.

Rusya galip gelemeyecek.

Ukrayna kazanacak.

Ukrayna'ya askeri destek vereceğiz.”

İLGİNÇ

Biden’ın sözleri ilginç.

Rusya Ukrayna’da savaşı kazanmış durumda.

Hedeflerine ulaşmak üzere.

Dünya da bu gerçeği biliyor.

Biden ise başka türkü söylüyor.

Ya gerçeklerden habersiz ya da şaşkınlıktan.

Aklı sıra Avrupa’yı korkutuyor.

Kanatları altına girmeye çağırıyor

BİRLİK VURGUSU

Sürekli “birlik” vurgusu yaptı.

Neden bunu öne çıkarıyor?

“Dilin çürük dişe gitmesi” durumu.

Birlik sadece lafta…

Gerçekte bölünmüşlük yaşanıyor.

Yapılan sadece psikolojik savaş.

Ne de olsa ABD ve NATO’nun uzmanlık alanı. (...)"