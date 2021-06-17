NATO Zirvesi sonrası manzara aynı! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından ölüme itilen 84 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
84 göçmen kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün akşam saat 22.45, sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.