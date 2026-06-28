NATO Zirvesi Öncesi Kirli Oyun Ellerinde Patladı!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, küresel siyasetin merkez üssü olma yolunda tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Mazlumların sesi, dünya beşten büyüktür haykırışının hamisi olan ülkemiz, bu kez de başkent Ankara’da gerçekleştirilecek olan tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak Türkiye’nin bu devasa diplomatik başarısı ve küresel vizyonu, her zaman olduğu gibi yine içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarını, millet düşmanlarını ve kaos mühendislerini rahatsız etti. Ankara Zirvesi öncesinde, Türkiye’nin uluslararası arenadaki yükselen prestijini ve otoritesini gölgelemek ve başkentte bir panik havası estirmek isteyen karanlık odaklar, her zamanki gibi sosyal medyadaki lağım kanallarını devreye soktu. “Zirve sebebiyle Ankara’da 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek” şeklinde ortaya atılan sinsi yalan, milletimizin zihnini bulandırmayı ve ülkemizi aciz göstermeyi amaçlayan organize bir provokasyonun parçasıydı.

Milletin iradesine pranga vurmaya çalışan bu operasyon şebekeleri, Türkiye’nin artık eski zayıf Türkiye olmadığını bir kez daha unuttu. Devletin refleksi ve hakikat tokatı, yalancıların yüzüne çarpmakta gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kirli eller tarafından servis edilen bu alçak provokasyonu anında çürüterek sinsi planı ellerinde patlattı. DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağının kesinlikle söz konusu olmadığı net bir dille ifade edildi.

“Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir.Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur.” şeklindeki paylaşımla hem milletin yüreğine su serpildi hem de kaos mühendislerinin tezgahı bloke edildi.

Milletimiz, Gezi kalkışmasından 15 Temmuz hain darbe girişimine, ekonomik manipülasyonlardan sosyal medya operasyonlarına kadar bu ülkenin yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin tezgahlarını çok iyi tanımaktadır. Ankara Zirvesi, Türkiye’nin küresel ligde söz sahibi ve oyun kurucu bir aktör olduğunun tüm dünyaya ilanı olacaktır. İşte bu yüzden, Türkiye’nin masadaki gücünü zayıflatmak için sokakları hareketlendirmek, insanları korkuya sevk etmek istiyorlar.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, hangi sinsi yalana sarılırlarsa sarılsınlar; Türkiye’nin liderliğinde inşa edilen “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu baltalamaya güçleri yetmeyecektir. Hakikat karşısında eriyen bu dezenformasyon dalgası, yerli ve milli duruşun çelikten iradesine çarparak yok olmaya mahkumdur. Milletimiz müsterih olsun; devletimiz ayakta, oyunlar bozuluşta, Türkiye’nin yükselişi ise durdurulamaz bir kararlılıkla devam etmektedir!