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Dünya NATO zirvesi öncesi İsveç'ten PKK mesajı
Dünya

NATO zirvesi öncesi İsveç'ten PKK mesajı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, PKK'nın İsveç için de terör örgütü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 19:29:00 -
NATO zirvesi öncesi İsveç'ten PKK mesajı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Andersson 'Avrupa Birliğinin terör örgütü listesindeki PKK bizim için de terör örgütüdür' ifadelerini kullanduı.

Stoltenberg'den dikkat çeken açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK'nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye'den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi. Stoltenberg, İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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