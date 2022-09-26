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Dünya NATO ve AB arasında kritik görüşme
Dünya

NATO ve AB arasında kritik görüşme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 23:08:00 -
NATO ve AB arasında kritik görüşme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Komisyonu binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden ortak açıklama yapan Stoltenberg ve von der Leyen, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Ukrayna'ya desteğin artırılmasını ele aldıklarını ifade ederek, “NATO-AB işbirliği güvenlik ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ortaklığımızı ileriye götürmek için yeni bir Ortak Deklarasyon üzerinde anlaşmaya varma zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi.

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