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Gündem NATO üyesi olan Romanya, Rusya'ya ait İHA'ları vurdu
Gündem

NATO üyesi olan Romanya, Rusya'ya ait İHA'ları vurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-26 07:53:00 -

NATO üyesi Romanya'ya ait hava güçlerinin Ukrayna hava sahasında Rusya'nın İHA'larını vurduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda Romanya bir sürü F-35 siparişi vermişti.

Visegrad isimli bir yerel haber ajansının haberine göre, NATO ülkesi Romanya Rusya ile çatışmaya girdi. Rus kamikaze dronu, Ukrayna limanına saldırırken, Rus dronlarının Romanya topraklarına da girmiş olması üzerine Romanya hava savunması harekete geçerek İHA’ları düşürdü.

Haber böyle duyuruldu:

Bir NATO devleti, Ukrayna hava sahası üzerinde Rus insansız hava araçlarını düşürmeye başladı.

Ortaya çıkan bir videoda, Rumen Gepard’ın motorlu uçaksavar silahlarının, İzmail yakınlarında Romanya’yı Ukrayna’dan ayıran nehir boyunca Rus insansız hava araçlarını vurduğu görülüyor.

Romanya, en az 1 intihar drone’unun kendi topraklarının 11 km derinliğine çarpması ve diğer drone’ların da onlara doğru uçması üzerine harekete geçmek zorunda kaldı.”

Geçtiğimiz günlerce onlar F-35 siparişi veren Romanya’nın amacı belli oldu.
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