NATO uçağı Rus kuvvetleri tarafından geri gönderildi Rusya’nın Kaliningrad şehrine yaklaşan NATO’ya ait F-18 savaş uçağı, iki Rus savaş uçağının eşlik etmesiyle Rus sınırlarından uzaklaştırıldı.

Rusya’nın Kaliningrad şehrine yaklaşan NATO’ya ait F-18 savaş uçağı, iki Rus savaş uçağının eşlik etmesiyle Rus sınırlarından uzaklaştırıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO filosuna ait F-18 savaş uçağının Baltık Denizi üzerinden Kaliningrad’a yaklaştığını açıkladı. Şoygu, NATO uçağının, Rusya’ya girmeden önce iki Rus savaş uçağı eşiğinde uzaklaştırıldığını kaydetti.

NATO uçağının yaklaştığı sırada Kaliningrad şehrinde bulunan Şoygu, Nakhimov Deniz Akademisi için yapılacak ek binanın temel atma törenine katıldı.

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