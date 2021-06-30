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Gündem NATO tatbikatına Türkiye imzası
Gündem

NATO tatbikatına Türkiye imzası

Ukrayna ve ABD'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sea Breeze-2021' tatbikatında Bayraktar TB2 SİHA'lar da yer aldı. Türk SİHA'ları ilk kez bir NATO tatbikatında kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 23:34:00 -
NATO tatbikatına Türkiye imzası

Ukrayna ve ABD'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sea Breeze-2021' tatbikatı sürüyor. Büyük tatbikatta Bayraktar TB2 SİHA'lar da yer aldı. Türk SİHA'ları ilk kez bir NATO tatbikatında kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikata katılan ülkelerin sahil birliklerinin eğitimlerini gerçekleştirdikleri bildirildi.

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu eğitimlere terörle mücadelede alınan deneyimlerin gerçekten yansıtılması önemli. Ekiplerimizin profesyonelliği sayesinde bu dersler, yabancı meslektaşlarımız arasında büyük ilgi uyandırdı." denildi.

Karadeniz'de Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" 28 Haziran'da başlamıştı.

Tatbikata, NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Bahse konu tatbikat, 1997'den beri düzenleniyor.

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