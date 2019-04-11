NATO talimat verdi! ABD, Avrupa ülkesine THAAD füze sistemi yerleştiriyor
Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun talimatı üzerine Romanya'ya THAAD füze sistemini yerleştireceğini açıkladı.11 Nisan 2019 Perşembe 23:13
ABD’nin NATO’nun talebi üzerine Romanya’ya THAAD füze sistemi yerleştireceği belirtildi.
ABD Avrupa Kuvvetleri'nden (EUCOM) yapılan açıklamada, önümüzdeki yaz aylarında Romanya'ya geçici olarak Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) adlı Amerikan balistik füze savunma sisteminin konuşlandırılacağı ifade edildi.
Sebep olarak Romanya'daki Aegis Ashore sisteminin bakıma alınması gösterildi. EUCOM, kararın NATO'nun talebi üzerine verildiğini kaydetti.
ABD geçtiğimiz Mart ayında İsrail ile ortaklaşa düzenlenen hava savunma tatbikatı kapsamında İsrail'e THAAD sistemini getirmişti.
ABD ayrıca Güney Kore'ye de THAAD sistemlerini yerleştirmeyi planlıyor.
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