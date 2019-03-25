NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Zurabişvili ile görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede NATO-Gürcistan ilişkileri değerlendirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Stoltenberg, "Gürcistan NATO'nun çok değerli bir ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO ile entegrasyon yolunda Gürcistan'ın başarılı reformlar uyguladığını vurgulayarak, Gürcistan'ın bir gün mutlaka NATO üyesi olacağını kaydetti.

NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Stoltenberg, Rusya'nın, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıması kararından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Zurabişvili ise görüşmede, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını ve Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'daki yasa dışı askeri faaliyetlerini ele aldıklarını ifade etti.

Rusya'nın saldırgan politikasına rağmen Gürcistan yönetiminin sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Zurabişvili, "Gürcistan'ın başka bir politikası yok, sadece barış politikası var." değerlendirmesinde bulundu.

NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Merkezine ziyaret

Görüşmenin ardından Stoltenberg, Tiflis yakınlarındaki Krtsanisi askeri üssünde yer alan NATO-Gürcistan Ortak Eğitim Merkezini (JTEC) ziyaret ederek, devam eden NATO-Gürcistan ortak askeri eğitim programını izledi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile Savunma Bakanı Levan İzoria'nin de eşlik ettiği Stoltenberg, burada, ortak eğitim programına katılan askeri personelle sohbet etti.

Merkezde, Türkiye dahil toplam 24 ülkeden subay ve askeri uzmanların katıldığı NATO-Gürcistan'ın ortak komuta ve karargah eğitim ve tatbikat programı gerçekleştiriliyor.

Stoltenberg, Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze ile görüşmesinin ardından Tiflis'ten ayrıldı.