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Gündem NATO savaş uçakları Rus savaş uçaklarını önledi
Gündem

NATO savaş uçakları Rus savaş uçaklarını önledi

Ukrayna ile gerilim yaşayan Rusya’ya NATO’dan darbe geldi. NATO'ya bağlı savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçaklarına önleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:09:00 -
NATO savaş uçakları Rus savaş uçaklarını önledi

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO radarları dün Baltık Denizi üzerinde kime ait olduğu belirlenemeyen uçaklar tespit etti. Bunun üzerine NATO'nun Almanya'daki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi, Baltık bölgesindeki müttefik savaş uçaklarının havalanmasını istedi.

Almanya, İtalya ve Polonya harekete geçti

Estonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO uçakları, uçuş planı vermeyen ve bazıları radar sinyalleriyle tanımlanamayan uçakları takip ve önleme için havalandı. NATO uçaklarının Almanya, İtalya ve Polonya'ya ait savaş jetleri olduğu bildirildi.

NATO, Rusya'ya ait Tu-160 tipi iki bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde uçtuğunu belirledi.

Rus bombardıman uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı 3 saatin ardından Rus hava sahasına döndükleri kaydedildi.

Rus uçaklarının sivil hava trafiği kontrolörleri tarafından tespit edilemeyeceği için sivil uçuşlar açısından tehlike oluşturabileceği ifade edildi.

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