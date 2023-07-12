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Dünya NATO, Rusya'yı rahatsız etti: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
Dünya

NATO, Rusya'yı rahatsız etti: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-12 00:06:00 -
NATO, Rusya'yı rahatsız etti: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

NATO’nun Ukrayna’ya silah yardımını arttırma kararı sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bunun bir çıkmaz sokak olduğunu belirterek, 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığını söyledi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nde yaşanan son gelişmeler sonrası Rusya, 3. Dünya Savaşı'nı dillendirmeye başladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi.

"Kabul edecekleri belirsis"

NATO zirvesinde elde edilen sonuçların Rusya’nın beklentileri dahilinde olduğunu belirten Medvedev, "Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptali. Yani daha hızlı kabulü. (Ukrayna) ‘404’ ülkesinin NATO’ya davet edilmesi ancak ne zaman ve hangi şartlarda kabul edilecekleri belirsiz." diye konuştu.

"Ukrayna, NATO'ya kabul edilmeyecek"

Ukrayna’nın muhtemelen hiçbir zaman NATO’ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, "İttifak'taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak." şeklinde konuştu.

"3. Dünya Savaşı yaklaşıyor"

Medvedev, Batı’nın "çıldırdığını" vurgulayarak, "Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sonuçların, Rusya için ifade ettiği anlamın da açık olduğunu kaydeden Medvedev, "Özel askeri operasyon aynı hedeflerle devam edecek. Bunlardan birisi de en başından beri ısrar ettiğimiz Kiev Nazi grubunun NATO üyeliğini reddetmesidir ve bu da imkansız. Dolayısıyla bu grubun tasfiye edilmesi gerekecek ki bu ise mümkün ve gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.
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Misket bombası kullanıldı iddiası

Öte yandan, Ukrayna'nın Zaporojiya'daki Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı gerçekleştirdiğine yönelik iddiayı da değerlendiren Medvedev, "Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı yapıldığı rapor edildi. Öyleyse bu insani olmayan silahlardan oluşan cephaneliğimizi çıkarmanın zamanı geldi." dedi.

"NATO, Rusya ile çatışmak istemiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

NATO’nun Litvanya’daki zirvede yayımladığı bildiride İttifak’ın Rusya ile çatışma peşinde olmadığının ifade edildiğini hatırlatan Zaharova, "Elbette, NATO Rusya ile çatışma peşinde değil. NATO buna sadece katılıyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’nın savaşta kazanmaması halinde NATO’ya üyeliğinin söz konusu olmayacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, "Üyelik söz konusu olmadığı zaman, başarısız zirve." ifadesine yer verdi.

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