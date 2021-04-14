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Gündem NATO Rusya'yı masaya yatıracak
Gündem

NATO Rusya'yı masaya yatıracak

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlik NATO üyesi ülkelerin savunma ve dışişleri bakanları, tarafından video konferans yoluyla masaya yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 00:48:00 -
NATO Rusya'yı masaya yatıracak

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yarın Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Daha önceki duyurularda, görüşmenin Irak ve Afganistan'ın yanı sıra Rusya konularında yapılacağı belirtilmişti.

NATO açıklamasında, yarın bu görüşmenin ardından Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının, NATO müttefiklerinin savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacağı kaydedildi. Toplantının, video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu toplantıya, NATO karargahında Stoltenberg ile görüşecek olan Austin ile Blinken'ın, Brüksel'den katılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ağırlamış, NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısı yapılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınağını ve hareketliliğini son haftalarda artırdığı belirtiliyordu. Kuleba'nın bu gelişmeler sonrasındaki NATO ziyaretinde, müttefik ülkelerden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine tam destek verildiği açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'ya "Rusya'nın artan saldırganlığı karşısında, ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletmişti.

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