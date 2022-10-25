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Dünya NATO, Rusya’nın iddialarını kabul etmedi
Dünya

NATO, Rusya’nın iddialarını kabul etmedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanacağı iddialarını reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 01:39:00 -
NATO, Rusya’nın iddialarını kabul etmedi

Rusya’nın Ukrayna'nın kendi topraklarında `kirli bomba` kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasına ilişkin NATO’dan açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Rusya’nın kirli bomba iddialarını ele aldıklarını aktararak, “NATO müttefikleri bu iddiayı reddediyor” dedi.

Rusya’nın söz konusu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

 

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