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Aktüel NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı
Aktüel

NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:17:53 -
NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı

ANKARA (AA) - Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.

NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

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