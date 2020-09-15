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Aktüel NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı
Aktüel

NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı: -"Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı sona erdi" - "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:32:59 -
NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

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